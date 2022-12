Wijkagente Vera trouwt in politie-uniform: ‘Staat voor enorme persoonlijke overwinning’

Mannelijke politieagenten doen het wel vaker, maar politievrouwen trouwen zelden in uniform. Vera Prins deed het wel. De agente gaf vorige week op het Rotterdamse Stadhuis het jawoord aan haar Raisa in politiekleding. ,,Vera wist al op jonge leeftijd twee dingen heel zeker: dat ze bij de politie wilde en dat ze op vrouwen viel.”

Het is best uniek, als vrouw trouwen in een politiepak. Slechts twee politievrouwen gingen Vera ooit voor. Ze moest toestemming vragen van haar werkgever om haar klederdracht te mogen dragen. En die toestemming kreeg ze.

En daar was de 48-jarige agente, die al bijna 30 jaar bij de Rotterdamse politie werkt, maar al te blij mee. Al vindt ze het wel opvallend dat ze pas de tweede vrouw ooit is in Nederland die trouwt in politie-uniform. ,,Er is nog een lange weg te gaan in de gelijke behandeling van mannen en vrouwen.”

Volledig scherm Politieagente Vera Prins (rechts) is vorige week in politie-uniform getrouwd met ‘haar’ Raisa. © Politie Rotterdam/eigen foto

Trouwen in politiestijl

Het politiepak achtervolgt Vera op de belangrijke momenten in haar leven. ,,Ik droeg het uniform namelijk ook tijdens mijn beëdiging als agent. Ik hou van mijn werk. Ik vind het nog steeds een heel mooi en wisselend beroep. Vandaar dat we besloten te trouwen in politiestijl”, zegt Vera.

Quote Dit staat voor een enorme persoonlij­ke overwin­ning Raisa, Vrouw van agente Vera

Toch kwam het idee om in uniform te trouwen niet van Vera zelf. Daar zat haar kersverse vrouw Raisa achter. ,,Vera is pas onlangs uit de kast gekomen. Al die tijd mocht dat gedeelte er niet zijn, ze schaamde zich ervoor. Nu is ze er open over. Het dragen van een politie-uniform met haar droomvrouw aan haar zijde - lucky me - staat voor een enorme persoonlijke overwinning.”

De agente vertelde onlangs tegen deze site dat ze haar gevoelens lange tijd onderdrukte om zich te richten op haar politiedroom. ,,Ze gaat elke dag met plezier naar het werk en ze is er dan ook deels mee getrouwd”, zegt Raisa over haar vrouw. ,,Ik heb daar vrede mee gesloten, het is onderdeel van haar.”

Koningspaar

Het echtpaar kijkt terug op een heel bijzondere trouwdag. Met een toepasselijke strakblauwe lucht op de achtergrond, arriveerden de bruiden in een klassieke politie-Porsche op het Stadhuis. ,,Dat maakte het plaatje compleet. Onderweg naar het Stadhuis zagen we dat veel mensen stopten, zwaaiden en ook foto’s maakten. We voelden ons een koningspaar.”

Volledig scherm Volgens het echtpaar maakte de Porsche het plaatje compleet. © Politie Rotterdam

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.