Wijnwinkel Le Nord draait overuren: ‘Wijn met een goed verhaal is nu des te waardevoller’

Made in 010 Vanessa wil ‘romper­tjes­ko­nin­gin’ worden: zelfs de Kardas­hians bestellen bij haar

30 november Vanessa Erasmus, die in 2014 het kinderkledinglabel Little Indians oprichtte, is vastbesloten de ‘rompertjeskoningin’ van de regio te worden. Met ruim vijfhonderd winkels en winkelketens die haar kleding verkopen, verspreid over 22 landen, is ze goed op weg. Zelfs Khloé Kardashian deed onlangs een bestelling bij haar.