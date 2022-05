Wil je figureren in de misdaadserie Flikken Rotterdam? Dit is je kans!

Tyrece richtte vuurwapen op stervende Chuchu, maar is zelf ook ‘slachtof­fer’: ‘Zó’n heftige ervaring’

Tyrece B. (21), die volgens justitie in Scheveningen op de later aan steekwonden overleden Rotterdammer Cennethson ‘Chuchu’ Janga (19) wilde schieten, is ook een slachtoffer. Dat zegt zijn advocaat Raymond Bruinsma. ,,Het was zó’n geweldsexplosie, zo’n heftige ervaring voor hem.”

