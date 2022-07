Wil je zien! Prachtig beeld van de supermaan vanuit Rotterdam

34-jarige man aangehou­den voor dodelijk schietinci­dent bij metrostati­on Coolhaven

Een 34-jarige man uit Steenbergen is aangehouden voor betrokkenheid bij het dodelijk schietincident afgelopen zondag bij metrostation Coolhaven. De man is aangehouden in Barendrecht. Bij het schietincident werd de bekende muziekproducer Siki Martina (31) doodgeschoten.

12 juli