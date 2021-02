Wilfried de Jong over ontploffing na kortsluiting in metrostation Oostplein: ‘We schrokken ons kapot’

Rails

De Rotterdamse schrijver en presentator Wilfried de Jong was een van de passagiers die tijdens het voorval in de metro zat. Hij stapte in bij metrostation Blaak, één halte voor Oostplein. De Jong zegt geschrokken te zijn van de ontploffing. ,,Voordat we aankwamen op Oostplein, klonken er naar mijn gevoel vier keiharde klappen onder het metrostel. Door de ruit heen zag ik lichtflitsen, alsof het vuurwerk was waar we overheen reden. We schrokken ons kapot”, zegt de Jong.

Er was even paniek. We slaagden er met een paar mensen in om de deuren alsnog open te krijgen

De trein minderde vaart vlak na de klappen. Toen de trein stilstond, heeft De Jong met ongeveer tien à twaalf medepassagiers geprobeerd een geforceerde deur open te krijgen. ,,Er was even paniek. We slaagden er met een paar mensen in om de deuren alsnog open te krijgen. Samen met een jongen zijn we gaan kijken of iedereen uit de metro was. Toen bleek dat een deel van het metrostel nog in de tunnel stond.” Ook daar gingen de deuren niet open. Medepassagiers hebben die samen opengebroken. ,,Er was best veel rook. Dat was heftig. Toen zijn we snel naar boven gegaan met zo’n 25 man.”