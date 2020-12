Willeke Alberti enthousiast over hartverwarmende videoclip ‘Samen zijn’ met senioren in de hoofdrol

video Ondanks gestolen kerstbal­len blijft Jannie (74) de buurt opfleuren: ‘We kunnen wel wat vrolijk­heid gebruiken’

16 december Om wat sfeer te creëren in de buurt hing de 74-jarige Jannie Keller deze week de boompjes in de straat vol kerstballen. Een dag later was de versiering al verdwenen. Een flinke tegenvaller, maar toch blijft de dame optimistisch en besloot ze vandaag opnieuw aan de slag te gaan voor wat kerstgevoel: ,,We kunnen wel wat vrolijkheid gebruiken in deze tijd, toch?’’