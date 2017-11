Winkelcentrum Zuidplein groter en in een nieuw jasje

Winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam gaat vanaf 2019 moderniseren, uitbreiden en waar mogelijk herschikken. Het overdekte winkelgebied wil bovendien graag een bioscoop zodat er ook 's avonds leven is in het gebouw.

Precies 45 jaar oud is winkelcentrum Zuidplein en dat is te zien. Bij de opening in 1972 was het heel erg modern, maar het al vaker gerenoveerde pand oogt inmiddels gedateerd. Met strakke winkelpuien, gebruik van hout en staal, meer licht, gezelliger pleinen en een logischer indeling wordt ingezet op meer sfeer en beleving. ,,Bezoekers stellen steeds hogere eisen aan een middagje winkelen'', zeggen strategisch directeur Pieter Affourtit en centrummanager Ronald van Amerongen.

Het winkelcentrum wil meer winkels op het gebied van mode en de dagelijkse boodschappen. Naast Albert Heijn en Dirk van den Broek komen er een derde supermarkt en winkels met verswaren bij.

Door de recente komst van Primark, TK Maxx en Zara is de interesse gewekt van andere modewinkels. Ruimte voor hen ontstaat in de nieuwe aanbouw van 5.000 vierkante meter aan de kant van Theater Zuidplein. Tevens komt daar een parkeergarage met vijfhonderd plaatsen.

Trappen

Aan de kant van het metrostation komt een nieuwe hoofdentree die met monumentale trappen direct aansluit op het nieuwe Plein op Zuid. Dat deel van het winkelcentrum is straks bovendien vooral bedoeld voor kleinere zaken waar reizigers makkelijk in- en uitlopen. ,,Een sfeer die je aantreft op veel nieuwe stations, waar reizen en winkelen in elkaar overlopen'', omschrijft Affourtit.

Grote wens van met name de gemeente Rotterdam is het winkelcentrum ook 's avonds open te houden. In dat kader wordt met ambtenaren gesproken over de komst van filmzalen naar de bovenverdieping van het oude V&D-pand. In de plannen Hart van Zuid is een bioscoop gepland op het voorplein van Ahoy, maar het winkelmanagement hoopt dat die straks in het winkelcentrum kan komen.

Als de 65 winkelpandeigenaren komend voorjaar akkoord gaan met de ruim 16 miljoen euro kostende plannen, kan in 2019 worden begonnen met de facelift. Die gaat naar verwachting anderhalf jaar in beslag nemen. In 2021 kan dan worden begonnen met het uitbreidingsblok.

Lange tijd zagen de vastgoedeigenaren er geen been in om flink in het winkelcentrum te investeren omdat de omgeving niet aantrekkelijk is. Maar sinds de gemeente en projectontwikkelaars met hun ingrijpende Hart van Zuid-plannen de hele omgeving aan het vernieuwen zijn, is die bereidheid er volgens Affourtit wel.

Gevuld

Daar komt bij dat na een dip, waarin sprake was van leegstand en daling van het bezoekersaantal, winkelcentrum Zuidplein weer in de lift zit. Van de 170 winkelunits staan er op dit moment maar drie leeg, ook het oude V&D-pand is weer grotendeels gevuld. ,,In tegenstelling tot veel andere winkelcentra hebben wij gelukkig wel belangstelling van bedrijven.''

Jaarlijks trekt het winkelcentrum ruim tien miljoen bezoekers. Met de vernieuwingsplannen wordt verwacht dat aantal in de toekomst met 20 procent te kunnen opkrikken.