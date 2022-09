Winkeldieven met vuurwapens en munitie aangehouden

Beveiligers seinden de politie in toen de verdachten iets probeerden te stelen in een winkel aan de Coolsingel. De verdachten zetten het op een lopen, maar werden op de hielen gezeten door de beveiligers en even later de politie. Een van de verdachten liet tijdens zijn vlucht iets vallen, wat werd gezien door een getuige. Het bleek om een vuurwapen te gaan.

Munitie

Even later kon ook de tweede verdachte, een 21-jarige Hagenaar, worden ingerekend. In zijn tas werd nog een vuurwapen en munitie gevonden. Het wapentuig is in beslag genomen. De mannen zitten vast op het politiebureau en worden verhoord.