Winkels in binnenstad een uurtje langer open

De koepel van grootwinkelbedrijven Urban Department Store (UDS) kondigde dit gisteren aan in een overleg met wethouder Maarten Struijvenberg (Economie, Leefbaar Rotterdam). De afgelopen jaren verschoof de sluitingstijd van de meeste winkels in het centrum al een uurtje tot 19 uur. Struijvenberg juicht het initiatief toe. Hij laat via zijn woordvoerster weten dat er juridisch geen belemmeringen zijn.

Volgens directeur Dominique van Elsacker van UDS is het de bedoeling dat alle winkels tegelijk de deuren een uurtje langer openhouden. ,,De consument moet van meet af aan weten dat hij overal tot 20.00 uur terechtkan. Een extra uurtje openblijven lijkt zo geregeld, maar dat is het niet. De roosters moeten worden aangepast en bedrijven moeten extra personeel aannemen. Ons streven is daarom dit in de tweede helft van 2018 voor elkaar te hebben.’’

Van Elsacker hoopt dat ook de horeca en musea aanhaken, zodat consumenten na het shoppen meteen kunnen aanschuiven in een restaurant of een tentoonstelling kunnen bezoeken.

Buitenlandse ketens

Volgens retaildeskundige Cor Molenaar is het initiatief ingegeven door de komst van buitenlandse ketens. ,,De Nederlandse retail is van oudsher heel conservatief: om 18.00 uur dicht, punt. Dat is echt niet meer van deze tijd. Een keten als Hudson’s Bay pakt het anders aan: die zal vanaf dag 1 al tot laat openblijven.’’

Molenaar zou het extra uurtje al per direct invoeren. ,,In het derde en vierde kwartaal van het jaar geven consumenten het meest uit. Winkeliers lopen geld mis door hier een jaar mee te wachten. Internet is wél 24 uur per dag open.’’

Hij denkt niet dat omliggende gemeenten ook overgaan tot ruimere openingstijden. ,,De winkelcentra in de randgemeenten zijn de laatste jaren enorm veranderd. Daar vind je alleen nog voorzieningenwinkels, zoals drogisterijen. Die hebben weinig baat bij een extra uurtje open.’’