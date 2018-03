Winkels in Rotterdam willen open tijdens dodenherdenking

De winkeliers zullen om 20 uur twee minuten stilte in acht nemen en hun klanten hierop attenderen, zegt Dominique van Elsacker van Urban Department Store (UDS), de vertegenwoordiger van eigenaren en ondernemers in de Rotterdamse binnenstad.

Een woordvoerder van wethouder Maarten Struijvenberg (economie) laat weten dat er volgende week een overleg is op het stadhuis. ,,Het is zes jaar geleden dat dodenherdenking op een vrijdag viel. We hebben dit nog niet eerder aan de orde gehad en moeten kijken of dit wel mag volgens de winkeltijdenwet.''

Het is gebruikelijk dat winkels om 19 uur sluiten op 4 mei. Volgens informatie op Rijksoverheid.nl moet de gemeente toestemming geven voor avondopenstelling. Rotterdam zou volgens Detailhandel Nederland de eerste gemeente zijn waar gewinkeld mag worden tijdens dodenherdenking. ,,We zien wel eens uitzonderingssituaties, maar die zijn op één hand te tellen'', aldus Sander van Golberdinge.

,,Als horecaondernemers open mogen, mogen wij dat ook'', meent Van Elsacker. ,,In de horeca is het al járen zo.'' Vorig jaar waren de winkels voor het eerst open op Goede Vrijdag na een aanpassing in de apv, de gemeentewet. ,,Ook 4 mei werd daarin genoemd.''

Ze verwacht dat er voldoende draagvlak is onder winkeliers. ,,Koopavond is altijd druk en dan is het ook nog eens meivakantie.''