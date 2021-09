Wisam (37) werd compleet verrast door schutter: ‘Van dichtbij neergeschoten, mogelijk vanwege schulden’

Dat heeft de politie dinsdagavond bekendgemaakt in Opsporing Verzocht. Wisam, die op 23 juli rond 23.20 uur werd neergeschoten, stierf diezelfde nacht nog in het ziekenhuis.

De schutter stapte na de daad in een gereedstaande auto, die even later op de Burgemeester van Beresteijnlaan brandend door de hulpdiensten werd aangetroffen. De twee inzittenden - de schutter en de bestuurder - zaten toen al in een andere, eveneens gereedstaande, auto.

De politie denkt dat dit een Toyota Yaris was waarvan het rechterachterlicht het toentertijd niet deed. De wagen is nog niet gevonden. Van de Clio is bekend dat deze op de avond van de schietpartij uit de richting van Delft, waar de wagen vier weken vóór de moord werd gestolen, naar Rotterdam is gereden. De politie sluit daarom niet uit dat de daders uit de Delfste regio komen.

‘Hier en daar’ schulden

De in Irak geboren Capellenaar was een bekend gezicht binnen de Irakese gemeenschap in Nederland. Dat kwam door zijn werk: hij runde een evenementenbureau dat gespecialiseerd is in feesten voor de Irakese en Arabische gemeenschap. Ook trad hij op als dj.

Mede door de coronacrisis had Wisam met zijn bedrijf ‘hier en daar’ wat schulden. Vermoedelijk ligt daar het motief voor de moord.

Hartverscheurend

Wisam woonde in een flat aan het Valeriusrondeel in Capelle aan den IJssel. Toen hulpdiensten hem na de schietpartij aantroffen, waren ze getuige van een hartverscheurend tafereel: de viervoeter blééf maar bij zijn zwaargewonde baasje staan. Enkele dagen later begeleidde de hond, Chico genaamd, de rouwstoet naar het graf van Wisam.

Bij de uitvaart van Wisam liep zijn hond voorop.

