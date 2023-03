Wist u dat aan de Stadhoudersweg een grote vriendelijke neushoorn woont?

Was voor het eerst in jaren weer in onze diergaarde. Want u kent dat wel: Pubers willen daar nog niet dood gevonden worden en zelf ga je ook niet gezellig met je partner gekooide diertjes kijken. Het was dus wachten op nieuw nageslacht. Dat kwam er, bijna 2 en 4 zijn ze inmiddels. Woensdag gingen ze mee.