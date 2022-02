Witte rook uit Kralingen: Excelsior gaat contract met Dijkhuizen verlengen

Medewerker Maasstad Ziekenhuis verdacht van meerdere zedendelic­ten tijdens het werk

Een medewerker van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam wordt ervan verdacht tijdens zijn werk zedendelicten te hebben gepleegd. Tegen de 53-jarige Dordtenaar kwamen meerdere aangiften binnen, onduidelijk is of deze van patiënten of collega’s zijn.

24 februari