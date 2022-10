Woede over fietsfile onderaan de brug: ‘Wie heeft dit verzonnen?’

,,Een half uur in de file staan voor de Algerabrug om de trap op te gaan. Waarom? Omdat iemand besloten had het fietspad af te sluiten onderaan de brug. Middenin de drukke ochtendspits. Wie heeft dit verzonnen?” Het is een nog milde reactie op de excuses die de gemeente Krimpen aan den IJssel vrijdag inderhaast op sociale media zette. Want fietsers zijn boos.

Bezopen

Dat hun fietspad een nieuwe asfaltlaag kreeg, prima. Maar de klus in de spits uitvoeren, vinden ze bezopen. Bovendien is verzuimd om weggebruikers vooraf op de werkzaamheden te attenderen. En dan duurde de klus ook nog langer dan gepland. ,,Dit is verkeerd ingeschat. Dat betreuren wij ten zeerste. Deze ervaring nemen wij uiteraard mee bij soortgelijke werkzaamheden”, aldus de gemeente.

Quote Dit is het zoveelste project dat verkeerd wordt ingeschat. Leren jullie dan niets van alles wat er verkeerd is gegaan

De excuses lokken vooral cynische reacties uit. Want sinds de Grote Kruising onderaan de Algerabrug vernieuwd is, gaan er voortdurend dingen mis. Verkeerslichten die niet werken, wisselstroken die onterecht afgesloten zijn en nu weer een fietspad dat dicht is. ,,Dit is het zoveelste project dat verkeerd wordt ingeschat. Leren jullie dan niets van alles wat er verkeerd is gegaan”, luidt een van de reacties.

Feestje

Om het verkeersleed te verzachten willen burgemeester en wethouders eind dit jaar Krimpen op een feestje trakteren. Voor 40.000 euro komt er een winterfair met gratis toegankelijk reuzenrad, ijsbaantje en draaimolen. Maar ook daar wordt smalend op gereageerd: ,,Heel Krimpen kijkt er reikhalzend naar uit. Het zal een aanfluiting als die van vandaag zeker meteen doen vergeten”, aldus een van de vele criticasters op Facebook.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.