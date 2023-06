Woeste actrice blokkeert winkelstraat in het centrum van Rotterdam met smerige afvalberg

In deze gemeente kan iedereen met een laag inkomen straks gratis reizen met het openbaar vervoer

Alle inwoners van Krimpen aan den IJssel met een laag inkomen kunnen vanaf 1 januari 2024 gratis reizen in de hele regio Rijnmond. Althans, zo luidt de wens van het Krimpense college van burgemeester en wethouders, dat hiermee elke Krimpenaar met een krappe beurs een steuntje in de rug wil geven. Omdat de buslijnen van Arriva eveneens onder de toekomstige regeling vallen, kunnen zij ook voor nop naar Utrecht of Den Haag.