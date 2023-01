Wonen aan de Rotterdamse zuidoever: tien luxe woningen en een villa in Oud-IJsselmonde

De tien twee-onder-een-kapwoningen hebben een woonruimte van ongeveer 129 vierkante meter met vijf slaapkamers en één badkamer. Ze zijn vergezeld met een tuin en een eigen oprit/parkeerterrein voor twee auto’s. Alle woningen hebben een warmtepomp, zonnepanelen en vloerverwarming. De vraagprijs is 619.000 tot 655.000 euro.

Voor de villa ben je met een vraagprijs vanaf 795.000 euro wel meer geld kwijt. Het verschil in voorzieningen met de twee-onder-een kapwoningen is niet zo groot, het verschil zit hem vooral in de ruimte. De villa heeft een woonoppervlakte van 161 vierkante meter en zes kamers in plaats van vijf. Alle woningen liggen in een groene omgeving vlakbij het water.

Oud-IJsselmonde

De bouw van het project is in december van dit jaar van start gegaan. De woningen komen te liggen in Oud-IJsselmonde, een wijk met ongeveer 6000 inwoners. De leeftijdsgroep 45 tot 55 jaar is met 31 procent het sterkst vertegenwoordigd en er wonen relatief veel stellen met kinderen. Oud-IJsselmonde ligt op de zuidoever van Rotterdam vlak naast Feijenoord en niet al te ver van het centrum. De wijk valt zelf vooral op door haar karakteristieke gebouwen.

In de omgeving zijn verschillende mogelijkheden. Zo is de Nieuwe Maas nabij en is er ook een aantal sportvoorzieningen en scholen in de buurt. Het is per fiets, ov of auto ongeveer een halfuur reizen naar het centrum van Rotterdam. In ongeveer tien minuten ben je op de snelweg A16, waarvandaan het ook mogelijk is om naar andere steden te gaan.

De verkoop is in mei dit jaar begonnen. Er is nog een aantal woningen beschikbaar. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden kijken op woneninambachtshof.nl.

