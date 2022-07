Woning in het midden van de nacht beschoten aan Bospolderplein

Wethouder lobbyt in Kopenhagen: ‘Deze Tourstart is waanzinnig, dat gun ik Rotterdam ook’

De Rotterdamse wethouder Faouzi Achbar (Welzijn en sport, Denk) was vrijdag en zaterdag in Kopenhagen, bij het begin van de Tour de France. Hij hoopt de Tourstart in 2024 of 2025 naar Rotterdam te halen.

2 juli