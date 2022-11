Woning in Ommoord flink beschadigd door ontploffing voor de deur, eerder al explosie bij auto

Buurtbewoners werden rond 04.20 uur opgeschrikt door een harde knal. De schade aan de woning is groot. De voordeur is vernield en ook een ruit is gebroken. Volgens de politie liep na de explosie een persoon weg. Bij de vernieling van de auto afgelopen vrijdagnacht werden twee jonge mannen in zwarte kleding gezien. De politie is op zoek naar de verdachten van beide incidenten.