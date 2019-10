Woning van Barendrechts gezin met baby in het holst van de nacht beschoten: ‘Dit is bizar’

Een woning van een gezin aan het Sandelhout in Barendrecht is in de nacht van maandag op dinsdag onder vuur genomen. De dader loste meerdere schoten, waarbij onder meer het glas van de deur brak. In de gevel van de woning in de wijk Carnisselande is in elk geval één kogelgat zichtbaar.

De schoten werden rond 04.15 uur gelost. Volgens de politie, die buurtonderzoek doet in de wijk, zijn ‘diverse’ kogelinslagen aangetroffen. Er zijn geen gewonden gevallen. Een bewoner van de getroffen woning wil niets zeggen over wat er is gebeurd. ,,We wachten het politieonderzoek af om te weten te komen uit welke hoek dit komt’’, zegt hij.

Volgens buurtgenoten woont in het huis een gezin met twee kinderen, van wie de jongste nog een baby is. Ze wonen sinds een jaar aan het Sandelhout. Meer is bij hen over het gezin niet bekend. Een oma die aan het oppassen is op twee jonge kinderen, zag vanochtend dat de straat was afgezet met linten en dat de politie op zoek was naar kogelhulzen. ,,Het is een kinderrijke buurt’’, vertelt ze. ,,In bijna alle huizen wonen kinderen. Mijn zoon heeft vannacht wel iets gehoord, maar hij dacht dat zijn kind dat net de fles had gehad daarmee tegen de spijlen van het bed sloeg.’’

Een ander stel, dat in de buurt van het beschoten huis woont, is druk bezig met een verhuizing en schrikt. ,,Wij verhuizen juist hiernaartoe vanuit Rotterdam, omdat we in een rustiger buurt willen wonen. Bizar dat juist hier ook geschoten is.’’

De politie is naarstig op zoek naar personen die getuige waren van het nachtelijke schietincident of in het bezit zijn van beelden van de schietpartij in de wijk Carnisselande.