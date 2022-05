Woning volledig uitgebrand in Lekkerkerk, 11 huizen ontruimd

Lekkerkerk komt in actie voor gedupeer­den brand: ‘Geef gul, ze hebben het hard nodig’

Lekkerkerk komt in actie voor de slachtoffers van de enorme brand die afgelopen zondag tien bedrijven verwoestte. In het dorp in de Krimperwaard zijn in verschillende winkels collectebussen geplaatst, zodat de gedupeerden financieel geholpen kunnen worden.

2 juni