Woningen exclusief verkopen aan middeninkomens? ‘We drijven gezinnen nu de stad uit’

Rotterdam­mer (18) aangehou­den voor reeks schietinci­den­ten in Feijenoord

18 augustus De politie heeft dinsdagavond een 18-jarige Rotterdammer aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij in ieder geval drie schietincidenten in de wijk Feijenoord. De politie hield hem aan in een woning in Spijkenisse.