Woningen in Rotterdam beschoten, kogel vliegt door raam van jong meisje: ‘Ik wil weg, ben bang’

Bewoners service­flat winnen grote geldprijs: ‘Jammer dat m’n man dit niet meer meemaakt’

,,Weet u hoeveel postcodes er zijn in Nederland? Wel 400.000!” De 79-jarige Annelies Jansen kan nog steeds nauwelijks geloven dat zij en haar man in de prijzen zijn gevallen bij de Postcodeloterij. In de serviceflat aan de Varenhof in Rotterdam-Ommoord is het al dagen het onderwerp van gesprek.

18:43