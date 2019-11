Woningoverval bij 94-jarige dame: haar hele huis is overhoop gehaald

updateEen 94-jarige dame is overvallen in haar woning op de Langenhorst in Rotterdam door vermoedelijk twee mannen. Volgens de politie is haar hele huis overhoop gehaald tijdens de overval.

De politie laat weten op dit moment met de 94-jarige dame in gesprek te zijn om te achterhalen wat er precies is gebeurd en om vervolgens een getuigenoproep te kunnen maken. ,,Begrijpelijkerwijs is de dame heel erg ontdaan. Lichamelijk is zij gelukkig niet gewond geraakt, maar ze heel verdrietig en in de war door deze gebeurtenis’’, laat een woordvoerder van de politie weten.

Op welk tijdstip de woningoverval vandaag heeft plaatsgevonden, is voor de politie nog niet helemaal duidelijk. Pas toen een familielid van de dame op bezoek kwam, werd de politie ingeschakeld. Op het moment van de overval was de 94-jarige vrouw alleen.

Kranige tante

,,Het is een kranige tante, maar logischerwijs is ze enorm over haar toeren. We willen haar eerst op haar gemak stellen en goed onderzoek doen. Uiteraard willen we deze daders zo snel mogelijk pakken’’, aldus de politie.