Wordt gebrek aan draagvlak ook nieuwe Feyenoordstadion fataal?

Plensbuien zorgen voor waterover­last in de regio Rotterdam

17:09 Plensbuien zorgden vandaag voor flink wat overlast in de regio Rotterdam. De A20 (Hoek van Holland-Gouda) was vanochtend in beide richtingen afgesloten en bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kwamen tientallen meldingen binnen over wateroverlast. Ook winkeliers in de binnenstad kampten met overlast.