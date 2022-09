Wout was vlak voor zijn overlijden nog bij zijn dochters en appte z’n kleinzoon: ‘Perssinaasappels, vriend?’

met video Leon en Reamon maken iconisch gebouw met 1600 panelen schoon: ‘Dit wil iedere glazenwas­ser doen’

Een schaaltje met suikerklontjes; dat bracht de architecten op het idee van de vorm van het Depot van Boijmans van Beuningen. Of daarbij werd nagedacht hoe de ruim 1600 spiegelende glaspanelen schoon gehouden zouden moeten worden, is niet bekend. Met een ladder en emmer sop kom je er niet; dat is wel duidelijk. Toch is het een simpel karwei. De oplossing? Puur water.

