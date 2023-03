Wow! Deze drie drijvende bakken liggen in juni in de Maashaven

Overleden baby die in Lekkerkerk werd gevonden, is geboren na voldragen zwanger­schap

De overleden baby die vrijdagmiddag in het water bij de Schuwacht in Lekkerkerk werd gevonden, is geboren na een voldragen zwangerschap, meldt de politie. Zaterdag werd bekend dat het gaat om een meisje. Het kindje werd gevonden in een donkergrijze plastic zak.