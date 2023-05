Yesilgöz tegen Rotterdamse meiden: ‘De straten zijn van ons, niet van die vieze mannen’

Studente is nog maar net in Rotterdam en beleeft haar ergste nachtmer­rie: ‘Niemand zal je geloven’

Nog elke dag probeert een Nepalese studente haar angst en nachtmerries te overwinnen. Ze zou in januari 2022 op brute wijze door haar huisgenoot Md S. zijn verkracht in haar kamer aan de Rotterdamse Wolphaertsbocht. ,,Als je zwanger wordt, zal ik je uitlachen’’, had hij haar tijdens de seks toegebeten. S. moest zich dinsdag verantwoorden bij de Dordtse rechtbank.