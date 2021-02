YouTube-magnaat geeft speelgoed gratis weg: ‘Dat het geld waard is, interesseert me niet’

Vriend­schap tussen fotograaf (29) en muze (80): ‘We halen samen allerlei gekke capriolen uit’

6 februari De Rotterdamse fotograaf Harmen Meinsma (29) ontmoette de ruim vijftig jaar oudere Rotterdamse Joyce Keasberry (80) op de markt. Het klikte en ze werden vrienden. Foto’s die hij van haar nam, hangen nu in de Kunsthal in Rotterdam. ,,Ik voel me meer op mijn gemak bij oudere mensen.’’