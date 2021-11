YouTube, podcasts, Insta - Verlosmoeder Djanifa doet het allemaal en komt nu ook met een ‘ouderwets’ boek

Een boek, is dat niet wat ouderwets?

,,Ja, het is ouderwets maar ook een mooie, andere manier om informatie over te brengen. En ik ben een fervent boekenlezer, dus dit is wel een droom. Toen ik in verwachting was, zocht ik zelf ook naar boeken over zwangerschap en daarin kwam ik mezelf, of hoe mijn verloskundige praktijk op Rotterdam-Zuid eruit ziet nooit tegen. In die boeken zag ik toch hoofdzakelijk witte, hoogopgeleide vrouwen.’’

Wat behandel je in het boek?

,,Het gaat van kinderwens tot één jaar moederschap. Ik vertel hoe je herkent wat normaal en wat afwijkend is en hoe je daarmee om kunt gaan. In veel boeken gaat het over prettig verlopende zwangerschappen, ik heb het ook over de meest voorkomende zwangerschapsziektes als hoge bloeddruk of zwangerschapsdiabetes.’’

Wat is altijd je belangrijkste tip?

,,Als je geïnformeerd bent, weet je dat er keuzes zijn voor elk pad dat je bewandelt als zwangere en als moeder. Er is niet één klare weg.’’

Je wil laagdrempelig hulp bieden. Nu lijkt dat voor een boek vanwege de aanschafprijs lastiger dan bij een Insta-post.

,,Ik heb met uitgever A.W. Bruna bedacht dat we bij elk verkocht boek een pdf-bestand van het boek vrijgeven aan iemand die het financieel niet goed redt om het te kopen. Verloskundigen en kinderwens-consultants die ik ken weten best wie van hun cliënten in aanmerking komen voor een pdf-boek. Financieel leveren we daar op in, maar het is maatschappelijk gewoon de beste oplossing.’’

Wanneer is het boek te koop?

,,‘Verlosmoeder’ is vanaf het najaar van 2022 te koop bij de boekhandel en via www.verlosmoeder.nl.’’

Wat zijn je verdere plannen als ‘Verlosmoeder'?

,,Ik ben met mijn man Edson bezig een documentaire te maken over de verloskunde-cultuur op Kaapverdië. Die docu zal te zien op óf mijn YouTube-kanaal óf via een online streamingservice als Videoland.’’

Volledig scherm Djanifa Da Conceicao is het gezicht en brein achter VerlosMoeder. Ze is mama en verloskundige met een eigen praktijk in Rotterdam-Zuid. Foto gratis ivm lancering boek. © Esther van Geenen

