Zaak ‘gruwelpornohandelaar’ wordt alsmaar groter: Michael M. dwong mogelijk elf tieners seksfilmpjes te maken

Oeps! Nog geen oplossing voor ‘kleine Brienen­oord­brug’ die te lang is

15:11 Er is nog geen oplossing in zicht voor de splinternieuwe brug naar het Eiland van Brienenoord in Rotterdam-IJsselmonde. De oeververbinding, die afgelopen december werd geplaatst, is nog steeds niet in gebruik genomen omdat de brug een paar centimeter te lang is.