Zakenman Bert Kreuk overhandigt D-Day vlag aan Trump: ‘Hij is weer terug waar-ie hoort’

Is het een teleurstelling dat Trump niet naar Nederland komt voor de vlag?

,,Dat valt mee. Het was natuurlijk heel mooi geweest, maar het paste niet in zijn drukke agenda. Ik vind het belangrijk dat de vlag op een respectvolle manier, 75 jaar na D-Day wordt overgedragen aan Amerika en daar in een museum komt. Aan al die voorwaarden wordt voldaan. Alleen de wens dat Trump hem komt halen, wordt niet ingewilligd. Dat is jammer, maar ik vind het belangrijker dat de overdracht in een herdenkingsjaar plaatsvindt, dan de plek waar dat gebeurt.’’

Enig idee hoe die overdracht er volgende week uitziet?

,,Niet precies, maar het wordt een bijzondere ceremonie in de East Room. En het gaat minimaal anderhalf uur duren, ik heb begrepen dat dat behoorlijk lang is. President Trump trekt er dus veel tijd voor uit. Er zijn speeches van Rutte en Trump en ik mag ook wat zeggen.’’

Wie mogen erbij zijn?

,,Behalve premier Rutte zijn dat minister Blok en de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra, mensen zonder wiens bemoeienis dit nooit voor elkaar was gekomen. Maar ik mag ook wat familie meenemen. En er is iemand van het Smithsonian Museum of American History in Washington, waar de vlag uiteindelijk naartoe gaat.’’

Wat gaan zij met de D-Day vlag doen?

,,De manier waarop die wordt tentoongesteld, is nog niet helemaal duidelijk, maar daar word ik wel bij betrokken, ook al is-ie straks niet meer van mij. Ik kan natuurlijk niet eisen dat de vlag permanent te zien zal zijn, maar het museum wil hem ook gaan uitlenen. Wat ik een uitstekend plan vind, want dan kunnen zoveel mogelijk Amerikanen hem zien.’’

Waar is de vlag nu?

,,Hij is gisteren vanaf vliegbasis Soesterberg, waar het Nationaal Militair Museum uitstekend gastheer is geweest voor de vlag, met een Boeing C17 van het Amerikaanse leger de oceaan over gevlogen. Een stafsergeant heeft er de hele vlucht naast gezeten en geslapen, vanmorgen is de vlag in Washington aangekomen. Hij is dus weer terug in het land waar-ie hoort. Dat was mijn doel, daar ben ik heel blij mee.’’

U kocht de vlag op een veiling, gaat u vaker bieden op historische objecten?

,,Nou nee, zo’n vlag kom je niet nog een keer tegen. Het was een once in a lifetime opportunity. Ik ga hierna weer door met waar ik altijd mee bezig ben: kunst verzamelen.’’

Volledig scherm De D-Day vlag van de Rotterdamse zakenman Bert Kreuk vertrekt naar Amerika. © Bert Kreuk

