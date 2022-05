Zanger Kevin met onder de douche bedachte cupkraker ‘Tirana’ in de Kuip: ‘Dit is echt onwerkelijk’

column Al mijn stress over toeslagkin­de­ren en vluchtelin­gen liet ik achter in het Isalathea­ter op rij 3

Ik had het zelf niet door, maar ik had blijkbaar stress. Want ik kwam bij een instelling waar ze een hulphond hadden. En die begon meteen tegen me aan te schurken terwijl hij met medelevende ogen naar me keek. Dat deed hij anders nooit, zeiden de aanwezige psychologen. Oh.

14 mei