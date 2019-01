Zanger Nielson steekt agent die wapenstok gebruikte hart onder de riem: ‘Goedzak eersteklas’

Man gooit beeld­scherm in brandgang om overlastge­ven­de jongeren

9:37 Een bewoner van de Zwederstraat in Rotterdam-Feijenoord was overlastgevende jongeren in een schuurtje bij zijn woning zo zat, dat hij met een oud beeldscherm gooide. ‘Jullie herrie maken, ik herrie maken’, verklaart agent Hugo van Dijk de gedachtegang van de man.