Zangeres Charlie Dée zoekt nieuwe balans na heftig ongeluk: ‘Ik kan nooit meer elke dag spelen’

Toen ze in de achteruitkijkspiegel keek, vermoedde ze nog niks. Nou ja, niks. In een flits zag ze wel dat de auto achter haar wel érg snel naderde. Het was spitsuur, op de A4 bij Schipluiden stond een file. Zelf was ze al helemaal stil komen te staan, als laatste in een lange colonne. En toen veranderde de situatie razendsnel. Want een tel later keek ze nóg een keer en zag ze het pas goed: in de auto achter haar zaten twee jongens die allebei bezig waren met hun mobiele telefoon. En vaart minderen deden ze nog steeds niet. ,,Toen zag ik die twee jongens pas écht dichterbij komen'', vertelt ze. ,,Dit klopt niet, dit gaat helemaal mis, dacht ik. Toen ben ik maar gaan aftellen. Tegelijkertijd zette ik mijn hoofd schrap tegen de hoofdsteun. Omdat ik dacht dat dat me zou beschermen.''