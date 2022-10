Ze liet haar hondje uit en werd door Hasan E. (35) afgeranseld met een riek: ‘Wat bezielde deze man?’

Man werd bij verkeers­licht beschoten omdat hij te lang opzij keek: ‘R. werd slachtof­fer van eigen paranoia’

Je zult maar stoppen voor een verkeerslicht en plots worden beschoten vanuit de auto naast je, omdat je iets te lang opzij kijkt. Volgens het Openbaar Ministerie was dit wat er op 10 juli op de Dorpsweg in Rotterdam-Zuid gebeurde, al dan niet na een verkeersruzie die daar aan vooraf ging. Schutter Hildebrand R. (35) blijft er evenwel van overtuigd dat zijn doelwit hem achtervolgde en geen onschuldige burger was. ,,Ik zag iets glimmends, schrok en schoot.’’

20 oktober