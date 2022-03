Ze moesten al opgeruimd zijn, maar de straten hangen nog vol met verkiezingsborden

Meer dan een week na de verkiezingen hangen er nog sandwichborden in Rotterdam, terwijl dit volgens de regels niet meer mag. Een partij als Leefbaar heeft hard gewerkt om alles snel op te ruimen, terwijl de andere nog bezig is. ,,Ik had begrepen dat we twee weken de tijd hadden om op te ruimen’’, zegt Faouzi Achbar, fractievoorzitter van Denk Rotterdam. De gemeente is in de afgelopen dagen al in gesprek geweest met partijen, voor het opruimen van de borden. ,,We treden nooit direct op met boetes”, zegt een woordvoerder van Stadsbeheer.