Ze zijn nog in opleiding, maar deze hulpverleners moeten door de coronacrisis vol aan de bak

Rotterdam­mers kunnen gezamen­lijk genieten van vrijheids­soep - thuis, dat wel

27 april Samen zijn, samen eten. Het is sinds een aantal weken sterk beperkt. Tegelijkertijd willen we, móeten we, vieren dat we in vrijheid leven. Want hoewel dat momenteel een aardige knauw heeft opgelopen, is het niks vergeleken met de barre tijden van '40-'45. Om gezamenlijk stil te staan bij 75 jaar bevrijding, ook al rukken we er niet voor uit naar pleinen en parken, is er nu de vrijheidsmaaltijdsoep.