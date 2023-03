Zeehavenpolitie vindt vuurwapens in auto op de Maasvlakte, bestuurder aangehouden

Gratis katten chippen in Rotterdam: ‘Het is een kleine moeite en het scheelt zoveel verdriet’

Baasjes die wanhopig op zoek zijn naar hun vermiste kat, het leidt keer op keer tot hartverscheurende oproepen via social media. Om dat leed te voorkomen is de gemeente Rotterdam een actie gestart: van 8 maart tot 29 april kunnen katten gratis worden gechipt bij verschillende dierenartsen. Ineke Jochims van Stichting Zwerfkatten Rijnmond is blij met het initiatief.