Zeehonden vaker slachtoffer van afval in zee: aantal meldingen verviervoudigd

Het onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Oceans laat zien dat de hoeveelheid afval in de oceanen is toegenomen, waardoor het aantal verstrikte zeehonden ook toeneemt. Hiervoor hebben wetenschappers van Ecomare, Zeehondencentrum Pieterburen en ASeal gekeken naar het aantal verstrikkingen van zeehonden in de afgelopen tien jaar (2010-2020).

Visnetten

Dierenarts Geut geeft verschillende redenen voor het hogere aantal verstrikte zeehonden. Een daarvan zijn de hoeveelheid vislijnen en visnetten die in de zee worden gegooid. ,,Maar we zien ook andere dingen, zoals een frisbee of textiel. We zien dat de dieren de gekste dingen om hun lijf heen hebben”, zegt ze. Ook het feit dat het makkelijker is om melding te maken door de toegankelijkheid van sociale media, speelt mee in het hogere aantal. ,,Mensen weten ons makkelijker te vinden.”