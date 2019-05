Zeer grote brand in loods met autobanden: drie mensen naar ziekenhuis, meerdere auto's beschadigd

Nog nooit op een iftar geweest? Hier kun je deze ramadan aanschui­ven

19:00 Voor moslims is de vastenmaand aangebroken. De hele dag wordt er dan niet gegeten of gedronken. Pas na zonsondergang komt het avondeten op tafel. Op verschillende plekken in Rotterdam komen moslims en niet-moslims na zonsondergang samen om het vasten te breken, de zogenaamde iftar. Zo kun je vanavond aanschuiven in het Hiphophuis.