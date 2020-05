‘Zeer verontrustend: een 13-jarige jongen loopt met een mes rond en schroomt niet het te gebruiken’

Gaatkens­plas barstens­vol grote vissen, maar waar zijn de kleintjes?

20:29 Voor sportvissers is het een beeld om van te smullen. Volwassen snoeken, zeelten van een halve meter, brasems, tientallen voorntjes en zelfs een roofblei komen uit een sleepnet van 250 meter dat onderzoekers net door de Gaatkensplas bij de Barendrechtse wijk Carnisselande hebben gehaald. Bijvangst is er ook, want in het net zit ook een paraplu verstrikt. ,,Wat opvalt is dat hier vooral grote vissen in het water zitten.’’