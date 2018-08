Zeeschip krijgt stekker voor in Rotterdamse haven

Het bedrijf heeft voor de kolossale werkschepen Aegir, Thialf en Balder aanlegplaatsen in het Calandkanaal bij de Landtong Rozenburg, vlakbij Rozenburg en Brielle. De werkschepen zijn vergelijkbaar met kleine dorpen. Op de Thialf kunnen 736 mensen wonen en werken. Alleen al om de verlichting te laten branden is veel stroom nodig. Het te bouwen stroomstation moet een vermogen hebben van 20 Megawatt, vergelijkbaar met het verbruik van 5800 huishoudens.



Heerema doet samen met het Havenbedrijf Rotterdam en energieleverancier Eneco een haalbaarheidsstudie. Walstroom is in Nederland al jaren bekend in de binnenvaart. Kleine schepen zijn gemakkelijker aan te sluiten dan grote stroomvreters. Buiten Nederland zijn enkele zeehavens met stekkers. De bekendste zijn de grote Amerikaanse havens van Los Angeles en Long Beach. Hamburg heeft een stopcontact voor cruiseschepen. In Rotterdam zou Heerema de eerste zijn met walstroom voor zeeschepen.



De bedoeling is dat windmolens groene stroom leveren voor de walstroomvoorziening.