Zeeschip vaart tegen steiger: duizenden liters olie gelekt

Update/VideoEen zeeschip is vanmiddag in de 3e Petroleumhaven, in de Botlek, tegen een steiger aan gevaren. Er zijn duizenden liters olie gelekt. Inmiddels is de uitstroom van de olie gestopt.

Door de aanvaring ontstond er een scheur in de romp. In eerste instantie werd GRIP 1 uitgeroepen: dat houdt in dat alle hulpdiensten zijn opgeroepen omdat het een zeer gevaarlijke situatie betreft. In het water zijn oliebarrières geplaatst, om ervoor te zorgen dat de olie zich niet verder verspreidt.

,,Zoals het er nu naar uit ziet, zijn er duizenden liters stookolie in het water terecht gekomen. Het heeft nogal een effect in de omgeving, omdat het zo'n grote plas olie is. Het stinkt behoorlijk'', laat Jasper van Vugt, woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, weten. Het gaat om ruim 1.000 kubieke meter aan olie.

Het schip heeft duizenden liters olie gelekt. © MediaTV

Hij meldt dat er is opgeschaald naar GRIP (gecoördineerde regionale incidentbestrijdings procedure) 2. Dat is gebeurd omdat niet alleen de locatie, maar ook de omgeving overlast ervaart. ,,Als de olie in de haven blijft, kunnen we het opruimen. Het is vooral zaak dat het niet in andere wateren terecht komt.''

Ondanks dat uitstroom van de olie is gestopt, gaat het nog lang duren voordat alles is opgeruimd. ,,Hoelang het precies zal duren is moeilijk te zeggen.'' Het schip waar de stookolie uit is gelekt, heet Bow Jubail en is eigendom van de Noorse rederij Odfjell.