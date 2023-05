Zeeuwse onderzoeker Stefan Barakat ontdekt nieuw ziekte-gen en zebravisjes helpen hem daarbij

Twee broers komen al van kleins af aan op spreekuur bij Stefan Barakat (38) in het Erasmus MC in Rotterdam. De jongens hebben een onbegrepen ontwikkelingsachterstand, wat zich uit in spasticiteit in de benen waardoor ze moeilijk kunnen lopen. De Nederlandse broers, inmiddels 15 en 20 jaar oud, zijn al jaren doorgelicht door allerlei specialisten, maar de oorzaak van hun spasmes werd niet gevonden. ,,We hadden sterk het idee dat het iets genetisch moest zijn, maar we konden er maar niet de vinger achter krijgen", zegt Barakat. De dokter en zijn onderzoeksteam hebben, dankzij nieuwe technieken, nu wel een ontdekking gedaan. Simpelweg gezegd blijkt er een ‘spelfout’ te zitten in een bepaald gen.