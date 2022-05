Zeker één schip onder Russische vlag na boycot in Rotterdamse haven aangemeerd

Vijf schepen onder Russische vlag zijn sinds 17 april aangemeerd in Nederlandse havens. Vanaf die dag gold een EU-breed verbod voor havens om Russische schepen toegang te verlenen wegens de oorlog in Oekraïne. Van de vijf schepen deed sowieso één of meer de Rotterdamse haven aan, meldt een zegsman van het Havenbedrijf Rotterdam.

De toegelaten schepen vielen wel onder de uitzonderingsregels die bepalen dat vaartuigen met bijvoorbeeld gas, olie, landbouwproducten of medicijnen binnen mogen varen.

De economische strafmaatregel van de Europese Unie tegen Rusland geldt alleen voor vaartuigen die onder de Russische vlag varen. Het grootste deel van de schepen die tussen Russische en Nederlandse havens varen, staat officieel geregistreerd onder een andere vlag en kan voorlopig ongestoord EU-landen bereiken. Sinds de Russische inval in Oekraïne is voor miljarden aan olie, gas en kolen in de haven van Rotterdam gearriveerd, berekende het Finse onderzoekscentrum voor Energie en Schone Lucht (CREA).

Containers

Zo’n 8 procent van alle containers die via Rotterdam worden vervoerd, hebben Rusland als bestemmings- of herkomstland. Veel containerterminals weren containers die naar Rusland gaan, uit angst dat ze op de kades blijven staan vanwege douanecontroles of de stilgevallen handel.

Vorige week ontstond commotie rond het schip Sunny Liger met een lading Russische gasolie aan boord. Zweedse havenarbeiders weigerden die lading scheepsbrandstof te lossen. Vervolgens zette het schip, dat in de Marshall Eilanden is geregistreerd, koers naar Nederland. Maar in Rotterdam en Amsterdam verzette vakbond FNV Havens zich tegen de komst van de Sunny Liger, die nu al dagenlang voor anker ligt in de Noordzee.

