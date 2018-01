Zeldzame luchtshow van spreeuwen betovert Rotterdam

Hij is zeer geïnteresseerd in de populatie die in de omgeving van de Van Ghentkazerne domicilie heeft gekozen. Op een filmpje is te zien hoe de spreeuwenwolk om de haverklap van vorm verandert, als de massa snavelmansen weer een andere richting kiest. Een ware goochelshow van Moeder Natuur, hoog in het Rotterdamse zwerk.



,,Het is een zeer mooie zwerm, en spectaculair om te zien’’, luidt zijn reactie. ,,We willen de beelden graag hebben. Dan laten we er een computerprogramma op los en weten we tot op de spreeuw nauwkeurig hoeveel het er zijn. Een schatting? Ik denk zo’n 20.000.’’