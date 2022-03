Zelenski noemt bombardement op Rotterdam in speech aan Tweede Kamer: ‘Geschiedenis herhaalt zich’

Oorlog Oekraïne LIVE | Turkije: ‘Binnen twee weken weer ontmoeting tussen buitenland­mi­nis­ters Rusland en Oekraïne’

De kans is groot dat de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov en zijn Oekraïense tegenhanger Dmitro Koeleba elkaar binnen twee weken weer spreken, aldus Turkse minister Mevlut Cavusoglu. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne. Lees hier het vorige liveblog terug.

11:27