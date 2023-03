Zelfs bekende gedetineerden hadden ontzag voor Ben, die leefde volgens de vier waarden van de politie

Commissa­ris Jan Blaauw krijgt tóch zijn eigen straat in Lansinger­land: ‘Zo snel mogelijk’

De in 2020 overleden bekende politieman Jan Blaauw krijgt een eigen straat naar zich vernoemd in Lansingerland. Welke straat naam van de oud-hoofdcommissaris zal dragen, is nog onbekend. De gemeente zegt vaart achter de procedure te zetten.