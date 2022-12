Zelfs de meest trouwe honden kunnen venijnig worden als ze het idee hebben dat ze een loer wordt gedraaid

column Spelers die werden opgeleid volgens Hollandse School, staan in halve finale: het zou ons trots moeten maken

Ik ben een voetbalopportunist. Zo kocht ik net voor de WK-finale van 2006 een shirt in de kleuren van het Italiaanse team. Die dag speelden ze tegen Frankrijk. Nederland was er al in de achtste finale uitgevlogen en ik wilde niet dat het voorbij was, dus beriep ik me op mijn Italiaanse roots. Italië won. In mijn kersverse shirt rende ik hysterisch door de kroeg, met het kaartje er nog aan.

