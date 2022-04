Zenuwen en voorpret: zo bereiden Rotterdamse én Franse fans zich voor op Feyenoord-Olympique Marseille

Het Rotterdam­se beeld van Erasmus is exact 400 jaar oud: ‘Wie 'm ooit neergezet heeft is in nevelen gehuld’

Vierhonderd jaar oud is het beroemde beeld van de Rotterdamse filosoof en humanist Desiderius Erasmus, die al sinds jaar en dag in Rotterdam op het Grotekerkplein bij de Laurenskerk staat. Het oudste standbeeld van Nederland. Nog steeds is de bronzen creatie van Hendrick de Keyser een trekpleister van jewelste. En zelden is een sculptuur zo vaak verplaatst. Het werd zelfs een periode begraven in de oorlog.

25 april